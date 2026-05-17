Inzwischen ist es mehr als zwei Jahre her, dass Schwedens Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin mit wenigen Sätzen eine Debatte lostrat, die weit über Schweden hinaus Aufmerksamkeit erregte. Auf der Sicherheitskonferenz „Folk och Försvar“ sagte Bohlin Anfang 2024: „Es könnte Krieg in Schweden geben.“ Das müsse mit „ungeschminkter Klarheit“ ausgesprochen werden.