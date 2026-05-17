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KrisenvorsorgeWas Deutschland beim Bevölkerungsschutz von anderen Ländern lernen kann

Lesezeit: 3 Min.

Thomas Otto, Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Saterland, stemmt eine schwere Tür zu den entwidmeten Schutzräumen im Keller des Rathauses auf.
Thomas Otto, Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Saterland, stemmt eine schwere Tür zu den entwidmeten Schutzräumen im Keller des Rathauses auf. Sina Schuldt/picture alliance/dpa

Neben den skandinavischen Ländern rücken auch andere Staaten den Ernstfall wieder stärker ins Zentrum ihrer Sicherheitsplanung. Ein Blick ins Ausland zeigt, wie unterschiedlich Krisenvorsorge organisiert ist – und was hierzulande fehlt.

Von Sebastian Strauß

Inzwischen ist es mehr als zwei Jahre her, dass Schwedens Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin mit wenigen Sätzen eine Debatte lostrat, die weit über Schweden hinaus Aufmerksamkeit erregte. Auf der Sicherheitskonferenz „Folk och Försvar“ sagte Bohlin Anfang 2024: „Es könnte Krieg in Schweden geben.“ Das müsse mit „ungeschminkter Klarheit“ ausgesprochen werden.

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