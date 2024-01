In Deutschland leben derzeit etwa 84,7 Millionen Menschen und damit so viele wie nie zuvor. Am Jahresende 2023 waren es etwa 330 000 Personen mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis erster Schätzungen mitteilte. Das Bevölkerungsplus ergibt sich demnach allein aus der Zuwanderung, die allerdings deutlich geringer als 2022 war: Damals wuchs die Einwohnerzahl vor allem durch den starken Zuzug aus der Ukraine um 1,1 Millionen Menschen. Der aktuelle Zuwachs entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2021. Das Geburtendefizit hielt an. Die Bundesstatistiker rechnen damit, dass 2023 mindestens 320 000 Menschen mehr starben als geboren wurden.