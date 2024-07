Robinson Shitambasi hat alles, was sich der Arbeitsmarkt wünschen kann. Er ist 30 Jahre jung, ambitioniert und gut ausgebildet. Doch eine Arbeit hat er nicht. Sein Studium – Architektur und Stadtplanung – schloss er 2017 ab, danach hangelte er sich von Kurzzeitvertrag zu Kurzzeitvertrag. Doch seit der Pandemie bekommt er selbst so einen nicht mehr, sondern nur noch Gelegenheitsjobs, von denen er kaum die Miete für seine Wohnung in Nairobi bezahlen kann. Die IT-Firma, die er vor Kurzem gegründet hat, ist bisher eher eine Hoffnung als ein Arbeitsplatz. Eine Familie hat Shitambasi noch nicht, auch deshalb. „Ich will erst etwas aus mir machen“, sagt er.

Seit ein paar Wochen hat er immerhin eine Teilzeitbeschäftigung: Er demonstriert. Fünf Mal war er seit Ende Juni auf der Straße in Kenias Hauptstadt, um mit Zehntausenden anderen jungen Leuten zu protestieren. Gegen Steuererhöhungen, gegen die Regierung, gegen die politische Elite des Landes, die – so sagt er es am Telefon – „im Luxus lebt, während das Volk leidet“. Auch am 25. Juni war er auf der Straße, als Demonstranten das Parlament stürmten, die Einrichtung verwüsteten und einen Teil des Gebäudes in Brand setzten. Shitambasi blieb draußen, aber die Aktion fand er richtig. „Wir wollten ein Zeichen setzen“, sagt er.

Jung, arbeitslos und wütend: Damit geht es Robinson Shitambasi wie vielen anderen Menschen in Kenia und ganz Afrika. Wie sehr vielen anderen. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren ist Afrika mit Abstand der jüngste Kontinent, in Europa sind die Menschen im Mittel über 40 Jahre alt. Doch selbst in Ländern wie Kenia, wo die Wirtschaft wächst, wächst sie nicht schnell genug, um mit der Bevölkerung mitzuhalten. Viele junge Menschen in afrikanischen Ländern haben keine Arbeit, in manchen sogar sehr viele. Und immer öfter begehrt die Jugend ohne Job auf.

Auch die historische Niederlage des ANC liegt vor allem an den Jungwählern in Südafrika

In Kenia hat Präsident William Ruto unter dem Druck der Proteste von den geplanten Steuererhöhungen Abstand genommen. Ob er sich im Amt halten kann, ist dennoch fraglich. In Senegal erzwangen im Frühjahr vor allem junge Demonstranten eine Wahl, die der damalige Präsident mit fadenscheiniger Begründung weit in die Zukunft verschoben hatte – und wählten dann einen 44-jährigen Außenseiter. In der Sahelzone stellten sich zuletzt gerade junge Leute hinter die Militärputsche, die die Regierungen in Gabun, Niger oder Mali aus dem Weg räumten. In Südafrika waren es Ende Mai vor allem frustrierte Jungwähler, die dem regierenden ANC nach 30 Jahren absoluter Mehrheit eine historische Niederlage zufügten.

So verschieden diese Ereignisse waren, so sehr sich Motive und Ziele der Bewegungen und die Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes unterscheiden: Überall handelte es sich auch oder überwiegend um die Revolte einer selbstbewussten jungen Generation gegen ihren Mangel an Perspektiven. „Die jungen Leute stehen auf, Afrika steht auf“, sagt Robinson Shitambasi. „Wir sind viele. Und wir haben nur eine Agenda: Wir wollen ein besseres Land für uns und unsere Kinder.“

Detailansicht öffnen In Kenia hat Präsident William Ruto angesichts der Proteste auf Steuererhöhungen verzichtet: Junge Demonstranten im Juni in Nairobi. (Foto: Katie G. Nelson/SOPA Images/ZUMA Press Wire/dpa)

Verlässliche Zahlen über die afrikanische Jobkrise sind nur schwer zu bekommen. Denn die Methodik hinter den Arbeitslosenquoten unterscheidet sich stark. Die Mehrheit der Menschen auf dem Kontinent arbeitet – zum Beispiel als Tagelöhner, Taxifahrer oder Handwerker – im sogenannten informellen Sektor. Manche Quoten beziehen sie ein, andere nicht. Ebenso wird mit denen verfahren, die die Jobsuche aufgegeben haben oder sich in Studium oder Ausbildung befinden. Und schließlich gibt es auch keine einheitliche Definition, bis wann man eigentlich jung ist. Bis 24? Bis 29? Bis 35?

Das Ergebnis sind Zahlen, die oft auseinanderklaffen. So beträgt die Jugendarbeitslosigkeit in Kenia laut Weltbank zwölf Prozent, während der kenianische Arbeitgeberverband von 67 Prozent spricht. In Senegal sind laut Africa Youth Employment Clock – einem Projekt des in Wien ansässigen World Data Lab – nur 1,6 Prozent der 15- bis 35-Jährigen arbeitslos, doch ein weiteres Drittel sucht gar nicht nach einem Job. In Südafrika wiederum beträgt die offizielle Jugendarbeitslosenquote 62 Prozent – die fast 75 Prozent „ökonomisch inaktiven“ jungen Leute sind allerdings nicht eingerechnet.

Jeden Monat werden eine Million Menschen neu in den Arbeitsmarkt drängen

Niall O’Higgins, Afrikaexperte der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), empfiehlt, statt der Arbeitslosenzahlen die sogenannte NEET-Quote heranzuziehen. Sie umfasst die 15- bis 24-Jährigen, die weder arbeiten noch studieren oder eine Ausbildung machen. In ganz Afrika liegt sie bei 26 Prozent. Und damit deutlich höher als in Deutschland (7,5 Prozent), Europa (zehn Prozent) oder auch Lateinamerika (20 Prozent). Das Spektrum reicht von elf Prozent in Burundi bis 69 Prozent in Niger. Kenia steht mit 19 Prozent in Afrika vergleichsweise gut da. Doch die Mehrheit der Jobs entfällt auch hier auf den informellen Sektor, der in der Regel nur schlechte Bezahlung und keinerlei Sicherheit bietet.

Alles spricht dafür, dass diese Zahlen weiter steigen werden. Denn während die Bevölkerungen im Rest der Welt einer Prognose der Vereinten Nationen zufolge in den kommenden Jahrzehnten nur noch leicht zunehmen oder schrumpfen, wächst Afrika weiter. Auch hier sinken die Geburtenraten, doch sie sind immer noch hoch genug, um die Bevölkerung des Kontinents bis 2050 fast zu verdoppeln und bis 2100 zu verdreifachen. Jeder dritte Mensch zwischen 15 und 24 Jahren wird 2050 in Afrika leben. Und bis zu einer Million von ihnen werden Monat für Monat auf den Arbeitsmarkt drängen, prophezeit die Weltbank. Doch Stand jetzt wartet dort nur auf jeden vierten von ihnen auch ein (formeller) Arbeitsplatz.

Die einen sehen das afrikanische „Jugendbeben“ („Youthquake“ ist der Titel eines 2021 erschienenen Buchs von Edward Paice, Direktor des Londoner Africa Research Institute) deshalb vor allem als Bedrohung. Als tickende Zeitbombe, die politische Instabilität und steigende Migrationszahlen nach sich ziehen wird. Die anderen sehen ein gigantisches Potenzial für politischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Das Bevölkerungswachstum beschert Afrika nicht nur ein Reservoir an Arbeitskräften, das schon bald jenes in China oder Indien überholen und zum größten der Welt aufsteigen wird, sondern auch größer werdende Absatzmärkte.

Wie dieses Potenzial erschlossen werden kann, ist die Eine-Billion-Dollarfrage. „Eine einfache Antwort gibt es nicht“, sagt Niall O’Higgins, „schon gar nicht eine, die auf alle Länder Afrikas passt.“ Kenia etwa hat in den vergangenen Jahren viel in Digitalindustrie und nachhaltige Energien investiert. Ein richtiger Ansatz, findet O’Higgins, auch wenn große Erfolge noch nicht sichtbar sind.

Klar ist: Bildung allein reicht nicht. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler in Afrika, die einen Abschluss schaffen, hat sich laut New York Times deutlich erhöht, von 27 Prozent im Jahr 2000 auf zuletzt 44 Prozent. Doch auch mit dieser Bildungsexpansion konnte die wirtschaftliche Entwicklung nicht Schritt halten. Selbst ein Uni-Abschluss ist keine Jobgarantie, sondern womöglich sogar Anlass für größeren Frust. „Wir brauchen Bildung“, sagt Robinson Shitambasi in Nairobi. „Und wir brauchen Jobs.“ Kommende Woche will er wieder demonstrieren.