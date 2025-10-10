Ein früherer SPD-Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz soll zu Unrecht mehr als 202 000 Euro kassiert haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug vor und hat Anklage erhoben, wie ein Sprecher mitteilte. Der namentlich nicht genannte 70-Jährige ist im Jahr 2013 aus dem Bundestag ausgeschieden. Seitdem soll er nach den Ermittlungen eine sogenannte Altersentschädigung bezogen haben, die Abgeordneten nach mindestens einem Jahr Tätigkeit zusteht. Dabei müssen sie dem Bundestag aber sonstige Einkünfte melden, die dann auf die Altersentschädigung angerechnet werden. Das soll der Angeklagte unterlassen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Ex-Abgeordnete in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Juli 2020 jährliche Nebeneinkünfte zwischen 77 700 und 426 894 Euro verschwiegen haben.