Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Portugal aufgebrochen. In der Hauptstadt Lissabon sprach er unter anderem mit Ministerpräsident António Costa. Es soll neben der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie europa- und wirtschaftspolitischen Fragen auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Portugal zählt zu den Ländern, die gemeinsam mit Deutschland Leopard-2-Kampfpanzer ins Kriegsgebiet geliefert haben. Am Mittwochabend wollte Scholz an einem festlichen Abendessen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Sozialistischen Partei Portugals teilnehmen, die am 19. April 1973 vom Sozialisten Mario Soares und seinen Mitstreitern in Bad Münstereifel gegründet wurde. Neben Costa und Scholz sollten auch der frühere spanische Ministerpräsident Felipe González teilnehmen.