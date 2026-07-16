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Ukraine-KriegZwei deutsche Abgeordnete erkunden Kiews Waffengeheimnisse

Lesezeit: 5 Min.

Eine HX-2- Drohne, aufgenommen vom Hersteller Helsing, der seinen Sitz in München hat.
Eine HX-2-Drohne, aufgenommen vom Hersteller Helsing, der seinen Sitz in München hat. Picture alliance/dpa/Helsing

Die Haushaltspolitiker Schwarz und Schäfer wollen in der Ukraine aus erster Hand erfahren, wie die Beschaffung für die Bundeswehr besser werden könnte. Sie erleben einige Überraschungen.

Von Georg Ismar, Kiew

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Es geht über eine ruckelige Straße, zu einem geheimen Ort, irgendwo in Kiew. Ausweislich eines Schildes am Eingangstor werden hier eher schöne Dinge produziert, aber es ist eine Tarnung. Drinnen ist man mitten im Krieg – bei denen, die damit Geld verdienen wollen.

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