Für Papst Franziskus ist sein Besuch in Kanada "eine Bußreise". Er reise am kommenden Sonntag nach Kanada, um besonders die indigenen Völker zu umarmen, sagte Franziskus am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Von ihnen hätten viele auch in katholischen Einrichtungen großen Schaden erlitten. "Ich drücke ihnen allen meinen Schmerz aus für das Leid, das sie erlitten haben", so das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Papst sagte, er hoffe, dass er auf dieser Reise die Versöhnung vorantreiben könne. Franziskus reist vom 24. bis 30. Juli nach Kanada. Geplant sind Stationen in Edmonton, Quebec und Iqaluit am Nordpolarmeer. Außerdem besucht er die Gemeinde Maskwacis und will an der Pilgerfahrt zum traditionellen Fest der heiligen Anna am Lac Sainte Anne teilnehmen. Im Mittelpunkt der Kanada-Reise stehen Gespräche zwischen dem Kirchenoberhaupt und Indigenen-Vertretern der First Nations, Metis und Inuits.