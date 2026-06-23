Erstmals seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor fünf Jahren erhalten Vertreter der Islamisten wieder Visa in der Europäischen Union. Belgien erteilte einer Taliban-Delegation die Dokumente für die Teilnahme an einem EU-Treffen zum Thema Abschiebungen in Brüssel. Die Visa seien aber geografisch und zeitlich stark eingeschränkt und erlaubten lediglich eine eintägige Reise nach ⁠Belgien, teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag mit. Aus Sicherheitsgründen nannte er kein genaues Datum. Zwei EU-Vertretern zufolge galten die Papiere ausschließlich für Dienstag, den 23. Juni. Die EU-Kommission hatte Taliban-Vertreter im Mai ‌eingeladen, um über die Abschiebung afghanischer Migranten zu ‌sprechen.