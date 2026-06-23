Erstmals seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor fünf Jahren erhalten Vertreter der Islamisten wieder Visa in der Europäischen Union. Belgien erteilte einer Taliban-Delegation die Dokumente für die Teilnahme an einem EU-Treffen zum Thema Abschiebungen in Brüssel. Die Visa seien aber geografisch und zeitlich stark eingeschränkt und erlaubten lediglich eine eintägige Reise nach Belgien, teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag mit. Aus Sicherheitsgründen nannte er kein genaues Datum. Zwei EU-Vertretern zufolge galten die Papiere ausschließlich für Dienstag, den 23. Juni. Die EU-Kommission hatte Taliban-Vertreter im Mai eingeladen, um über die Abschiebung afghanischer Migranten zu sprechen.
Besuch in BelgienTaliban erhalten Visa
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