Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist bei einem Besuch in London von König Charles III. empfangen worden. Die SPD-Politikerin kam am Mittwochnachmittag zu einer Audienz in den Buckingham-Palast. Zuvor hatte Bas sich mit dem Sprecher des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, getroffen. Mit diesem habe sie besprochen, wie wichtig ein bürgernahes Parlament ist, aber auch, welche Sicherheitsvorkehrungen in Westminster für Abgeordnete getroffen werden, teile Bas bei Instragram mit. Im Unterhaus verfolgte sie die traditionelle Befragung von Premierminister Rishi Sunak - "Prime Minister's Questions" - von der Besuchertribüne aus. Die Abgeordneten hätten engagiert mit dem Regierungschef diskutiert, teilte Bas über diese Erfahrung mit. "Im Mittelpunkt stand der russische Angriffskrieg auf die Ukraine", schrieb sie. "Es herrschte Einigkeit: Die Menschen in der Ukraine beweisen unglaublichen Mut, Durchhaltevermögen und Tapferkeit! Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer."