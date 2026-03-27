Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa holt am kommenden Montag seinen verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz treffen, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Zu den Hauptthemen dürften die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des in jahrelangem Bürgerkrieg zerstörten Landes gehören. Merz hatte al-Scharaa bereits im November eingeladen. Im Januar wurde der bereits fest geplante Besuch wegen einer neuen Eskalation der Gewalt in Syrien verschoben. In dem arabischen Land wurde Ende 2024 der langjährige Machthaber Baschar al-Assad durch die Islamistenmiliz HTS gestürzt, angeführt von al-Scharaa. Dieser steuert das Land seitdem hin zu einer Öffnung und Annäherung an den Westen.