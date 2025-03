Ein Flugzeug mit 82 Frauen und 92 Männern aus Afghanistan ist am Donnerstag in Hannover gelandet. Ihnen sei in der Vergangenheit eine Aufnahme zugesagt worden, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. „Neue Aufnahmezusagen werden nicht gegeben, sondern es handelt sich um bestehende Verpflichtungen Deutschlands“, hieß es. Das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm hatte die Bundesregierung nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 aufgelegt. Rund 2800 Personen haben noch eine Aufnahmezusage. Union und SPD, die derzeit über die Bildung einer neuen Bundesregierung verhandeln, wollen diese Praxis dem Vernehmen nach nicht fortführen.