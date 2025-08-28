Mit 200 Einsatzkräften und Ramme ist die Berliner Polizei am Donnerstagmorgen in Berlin-Friedrichshain angerückt, um in das verbarrikadierte Haus „Rigaer 94“ der linksextremen Szene zu kommen. Bei dem Großeinsatz wurden 13 Wohnungen des teilweise besetzten Hauses durchsucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Es seien Personalien von 26 Menschen festgestellt worden. Grundlage seien Durchsuchungsbeschlüsse eines Gerichts, die der Eigentümer beantragt hatte.

Insgesamt waren im ganzen Berliner Stadtgebiet 700 Polizisten im Einsatz, um spontane Sachbeschädigungen oder Brandanschläge von linksextremen Sympathisanten zu verhindern. Um den Gebäudekomplex „Rigaer 94“, der als eine der letzten Hochburgen der linksextremen Szene in Berlin gilt, gibt es seit vielen Jahren Prozesse vor Gerichten und zahlreiche Polizeieinsätze. Der Einsatz sei gewaltfrei abgelaufen, sagte der Sprecher. Die Bewohner dürften erst einmal im Haus bleiben.