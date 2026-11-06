Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe muss bis mindestens 2035 in Haft bleiben. Gegen den Beschluss des 6. Strafsenats des Oberlandesgerichts München über die Mindestverbüßungsdauer sei kein Rechtsmittel eingelegt worden, teilte das Gericht am Freitag mit. Verteidigung wie auch Bundesanwaltschaft hätten Beschwerde am Bundesgerichtshof einlegen können. Der Beschluss ist damit rechtskräftig.

Der Strafsenat hat die Mindestverbüßungsdauer für Zschäpe auf 24 Jahre bestimmt. Zugleich lehnte er es ab, die weitere Vollstreckung des Urteils zur Bewährung auszusetzen. Zschäpe, die sich ab 2011 in Untersuchungshaft befand, war 2018 im sogenannten NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München wegen zehnfachen Mordes und anderer Straftaten als Mittäterin zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hatte sich vor 15 Jahren, am 4. November 2011, selbst enttarnt. Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen, hatte deswegen am Mittwoch eine finanzielle Entschädigung für die Betroffenen gefordert.