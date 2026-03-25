Für kaputte Elektrogeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Smartphones soll es künftig ein Recht auf Reparatur geben. Das Bundeskabinett gab am Mittwoch grünes Licht für entsprechende Gesetzespläne von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie will Hersteller dazu verpflichten, innerhalb der üblichen Lebensdauer eines Geräts Reparaturen zu einem angemessenen Preis zu übernehmen oder zumindest die Ersatzteile vorzuhalten. Der Bundestag muss die Regelung noch beraten. Damit soll eine EU-Richtlinie umgesetzt werden, die Anreize dafür schaffen soll, Geräte zu reparieren statt sie wegzuschmeißen. Hubig sagte in Berlin, Reparieren schone die Umwelt und auch den Geldbeutel.