Patienten sollen künftig besser erkennen können, welches Krankenhaus in ihrer Nähe welche Leistungen anbietet und wie ihre Qualität ist. Der Bundesrat billigte am Freitag das entsprechende Krankenhaustransparenzgesetz. Das Gesetz sieht die Einführung eines Online-Transparenzverzeichnisses ab Mai vor. Abrufbar sein sollen dort Daten zu Fallzahlen, also der Behandlungserfahrung der Kliniken, zum Personalschlüssel bei Fachärztinnen, Fachärzten und Pflegekräften sowie zu Komplikationsraten ausgewählter Eingriffe. Im Gesetz vorgesehen sind auch Regelungen zu zusätzlicher Liquidität von sechs Milliarden Euro für die Klinken in diesem Jahr. Unter anderem sollen Lohnsteigerungen frühzeitig von den Kassen refinanziert werden. Zudem wird ein Transformationsfonds von insgesamt 50 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre eingerichtet. Mit dem Geld soll ab 2025 der Übergang gestaltet werden, bis die Krankenhausfinanzreform greift. Das Gesetz ist Teil einer umfassenden Krankenhausreform, mit der die Bundesregierung die Qualität der Medizin in Deutschland verbessern und eine Spezialisierung von Krankenhäusern erreichen will. Insgesamt soll es weniger Krankenhäuser geben.