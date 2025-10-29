Der Mindestlohn steigt im nächsten Jahr auf 13,90 Euro pro Stunde. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch die Verordnung zur Anpassung der gesetzlichen Lohnuntergrenze in zwei Schritten. Zum 1. Januar 2027 wird der Mindestlohn auf 14,60 Euro brutto pro Stunde erhöht. Aktuell liegt er bei 12,82 Euro. Die unabhängige Mindestlohnkommission, der Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften angehören, hatte die Anhebung in zwei Schritten empfohlen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sagte, die Erhöhung sei „ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit und Anerkennung derer, die unser Land Tag für Tag am Laufen halten“. Die Anhebung des Mindestlohns um fast 14 Prozent bedeute die größte sozialpartnerschaftlich beschlossene Lohnerhöhung seit Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015.