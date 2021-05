Von Bernd Kramer, Hamburg

Das Kind zappelt am Tisch, der Vater schimpft. Warte nur bis zur Schule, dann hast du aber stillzusitzen, dann beginnt der Ernst des Lebens. Die Schülerin spielt während des Unterrichts am Handy. Später in der Uni, mahnt der Lehrer, werden sie nicht mehr alles fünfmal erklären, dann beginnt der Ernst des Lebens. Der Student hat am Seminar nie teilgenommen, geht aber fest von einem Anrecht auf den Schein aus. Wenn Sie mal arbeiten, denkt die Professorin, dann lernen Sie den Ernst des Lebens kennen.