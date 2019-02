7. Februar 2019, 18:44 Uhr Beruf und Freizeit Von zu Hause aus

Immer mehr Deutsche wohnen nicht dort, wo sie arbeiten und legen täglich weite Strecken zurück, um ins Büro zu kommen. Die SPD will künftig flexible Arbeitsformen stärken und fordert in einem Strategiepapier ein Recht auf Homeoffice.

Zu Hause am Schreibtisch statt stundenlang im Zug. Die SPD will sich dafür einsetzen, dass Beschäftigte künftig flexibler arbeiten können. (Foto: Christin Hume/Unsplash)

Arbeitnehmer sollen nach dem Willen der SPD künftig ein Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice erhalten. Das geht aus dem Strategiepapier "Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit" hervor, über das die Partei- und Fraktionsspitzen am kommenden Wochenende beraten wollen. Das Papier liegt dem Evangelischen Pressedienst vor.

"Wir werden ein Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice gesetzlich verankern, damit mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von den digitalen Vorteilen profitieren können", heißt es in dem Papier. Derzeit könnten 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland theoretisch per Internet von zu Hause aus arbeiten, aber nur zwölf Prozent bekämen ihren Wunsch nach flexibler Arbeit erfüllt. Damit die Arbeitszeit im Homeoffice nicht ausufere, sollten Arbeitnehmer zugleich vor ständiger Erreichbarkeit geschützt werden.

Eine Sprecherin von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, das Ministerium werde in diesem Jahr Vorschläge machen, "wie mobiles Arbeiten und Homeoffice-Lösungen sinnvoll gestaltet werden können". Dabei gehe es um Zeitsouveränität, Flexibilität und Rechtssicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die konkrete Ausgestaltung bleibe abzuwarten, erklärte die Sprecherin.

Arbeiter sollen laut dem Strategiepapier Überstunden in Freizeit umwandeln können

Bereits Anfang des Jahres hatte der Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Björn Böhning, dem Magazin Der Spiegel gesagt, die Digitalisierung verändere die Herrschaftsbeziehungen: "Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen von den Veränderungen profitieren." Böhning wolle ein gesetzlich verankertes Recht auf Heimarbeit schaffen. Unternehmen müssten Homeoffice-Lösungen dann entweder erlauben oder begründen, warum diese bei ihnen nicht funktionieren.

Mit der Union hat die SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Bundesregierung "mobile Arbeit fördern und erleichtern" und dazu "einen rechtlichen Rahmen schaffen" will. Zu diesem gehöre auch, dass Arbeitnehmer Auskunft darüber bekommen müssen, warum der Arbeitgeber Heimarbeit ablehnt, sowie Rechtssicherheit für beide Seiten im Umgang mit privat genutzter Firmentechnik.

Neben einem Recht auf mobiles Arbeiten will die SPD außerdem ein "persönliches Zeitkonto" für jeden Bürger. Menschen, die Stunden ansparen, können später weniger arbeiten, um mehr Zeit für ihre Kinder, die Pflege von Angehörigen, für die Begründung einer Selbstständigkeit oder schlicht zur Erholung und Neuorientierung zu haben: "Denn nicht nur reiche Erben sollen im Verlauf ihres Erwerbslebens Mut zu Veränderungen haben dürfen", heißt es in dem SPD-Papier.

Beschäftigte könnten auf diesem Zeitkonto Überstunden oder Gutschriften durch Fort- und Weiterbildungen einzahlen und das gewonnene Guthaben später in Freizeit umwandeln. Der Vorteil sei, dass auf diese Weise Überstunden nicht verloren gingen, sondern sich in ein Zeitguthaben verwandelten, das im Lebensverlauf mehr Freiheit ermögliche. Weiter will die SPD, dass Überstunden bei einem Wechsel des Arbeitgebers nicht verloren gehen, sondern - durch das Zeitkonto staatlich abgesichert - mit zur neuen Beschäftigung wandern.