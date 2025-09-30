In vielen Bundesländern arbeiten immer weniger pädagogisch ausgebildete Fachkräfte in Kindertagesstätten. Der Anteil an Kitas mit hoher Fachkraft-Quote sei von 2023 auf 2024 in zehn Ländern zurückgegangen, am stärksten in Bremen, im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern, teilte die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag in Gütersloh mit. Lediglich in fünf Ländern gab es leichte Anstiege, den größten in Sachsen. Als hoch gilt eine Fachkraft-Quote nach dem Verständnis der Stiftung, wenn mindestens 82,5 Prozent des pädagogischen Personals in einer Kita einen einschlägigen Fachschulabschluss aufweisen. Auf kommunaler Ebene gibt es den Angaben zufolge große Unterschiede: Während im thüringischen Landkreis Sömmerda 94,3 Prozent der Kitas über einen hohen Fachkräfteanteil verfügen, liegt der Wert im bayerischen Landkreis Augsburg bei nur 2,3 Prozent. Auch innerhalb einzelner Länder klaffen die Quoten auseinander: In Hessen etwa erreicht der Landkreis Hersfeld-Rotenburg 66,2 Prozent, die Stadt Offenbach dagegen 9,1 Prozent.