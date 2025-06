Ein Viertel der Hausärztinnen und -ärzte in Deutschland plant laut einer Umfrage, ihre Tätigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre aufzugeben. Viele Hausärzte wollen zudem ihre Wochenarbeitszeit bis 2030 durchschnittlich um zweieinhalb Stunden reduzieren, wie eine am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichte Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter knapp 3700 Hausärzten ergab. Bereits heute seien mehr als 5000 Hausarztsitze unbesetzt. Die Bertelsmann Stiftung mahnte, den negativen Trend mit Reformen aufzuhalten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte mit Blick auf die sinkende Zahl an Hausärzten vor dem von der Bundesregierung geplanten Primärarztsystem.