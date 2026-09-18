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Neue Streitschrift von Bernie SandersAmerikas berühmtester Zeigefinger

Lesezeit: 3 Min.

Eine der wenigen lauten Stimmen der Opposition in Amerika: Bernie Sanders im August in Washington.
Eine der wenigen lauten Stimmen der Opposition in Amerika: Bernie Sanders im August in Washington.
Manuel Balce Ceneta/AP Photo

Bernie Sanders, 85, kämpft unermüdlich gegen das kleptokratische Trump-System. Er kennt die Schwächen des US-Präsidenten genau, doch seine Gegenmittel haben auch diverse Tücken.

Rezension von Viola Schenz

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Als Donald Trump am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal den Amtseid schwor, saßen hinter ihm die drei wohlhabendsten Männer der USA: Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Direkt dahinter sah man weitere Spitzenverdiener, ein paar hatte Trump zu Behördenleitern ernannt oder sollte sie ernennen. Bernie Sanders wohnte „Trumps furchtbarer Rede“, wie er sie nennt, aus der ersten Reihe bei. Das Spektakel machte ihn wütend: Die Milliardäre flankierten nicht nur den wieder gekürten Präsidenten, sondern sie verantworten seiner Meinung nach auch etliche Missstände im Land.

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