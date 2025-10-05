Der Gründer und Leiter des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks „Die Arche“, Pastor Bernd Siggelkow, 61, geht in die Politik. Seit mehr als 30 Jahren kämpfe er gegen Kinderarmut, für Familien, bessere Bildung und echte Chancengleichheit, schrieb er am Sonntag auf der Plattform LinkedIn. Aus einer lokalen Initiative sei so „eine Bewegung entstanden, die heute in ganz Deutschland und darüber hinaus wirkt - als starke Stimme für benachteiligte Familien.“ Doch Hilfe vor Ort allein reiche ihm nicht mehr aus, fügte er hinzu: „Ich möchte meine Erfahrung nun auch in die Politik einbringen. Soziale Gerechtigkeit darf kein Schlagwort bleiben, sondern muss konkrete Realität werden.“ Deshalb werde er bei der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2026 für die CDU in Marzahn-Mitte kandidieren. Er wolle „Politik machen, die zuhört, Brücken baut und Lösungen schafft - bürgernah, authentisch und mit Sachverstand“, versprach er weiter.