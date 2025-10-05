Der Gründer und Leiter des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks „Die Arche“, Pastor Bernd Siggelkow, 61, geht in die Politik. Seit mehr als 30 Jahren kämpfe er gegen Kinderarmut, für Familien, bessere Bildung und echte Chancengleichheit, schrieb er am Sonntag auf der Plattform LinkedIn. Aus einer lokalen Initiative sei so „eine Bewegung entstanden, die heute in ganz Deutschland und darüber hinaus wirkt - als starke Stimme für benachteiligte Familien.“ Doch Hilfe vor Ort allein reiche ihm nicht mehr aus, fügte er hinzu: „Ich möchte meine Erfahrung nun auch in die Politik einbringen. Soziale Gerechtigkeit darf kein Schlagwort bleiben, sondern muss konkrete Realität werden.“ Deshalb werde er bei der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2026 für die CDU in Marzahn-Mitte kandidieren. Er wolle „Politik machen, die zuhört, Brücken baut und Lösungen schafft - bürgernah, authentisch und mit Sachverstand“, versprach er weiter.
1995 hatte der gebürtige Hamburger eine erste Suppenküche in Berlin-Hellersdorf als Anlaufstelle für emotional und körperlich vernachlässigte Kinder gegründet. Heute besuchen nach Angaben der „Arche“ bis zu 10 000 Kinder und Jugendliche die mittlerweile 34 Standorte in ganz Deutschland sowie in Polen und der Schweiz.Für seine Arbeit wurde der evangelische Geistliche unter anderem mit dem Verdienstorden des Landes Berlin und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im November 2024 erhielt er den Bambi für sein Lebenswerk.