Mit viel Geld will Berlin erneute Pannen bei der Wiederholungswahl vermeiden und tatsächlich zeigt die angekündigte Bezahlung von 240 Euro für Wahlhelfer bereits Wirkung. Viele Menschen hätten sich für den 12. Februar schon angemeldet, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Aus ganz Deutschland gingen täglich Anfragen ein. Landeswahlleiter Stephan Bröchler sagte, aktuell hätten sich 26 000 Menschen als Helfer beworben. Bis zu 43 000 Wahlhelfer sollen eingesetzt werden. Das wären deutlich mehr als bei der Pannenwahl im September 2021. Damals hatte es 60 Euro Aufwandsentschädigung gegeben. Bröchler sprach von einer "Herkulesaufgabe".