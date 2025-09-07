Der angehende SPD-Spitzenkandidat für die nächste Berliner Wahl, Steffen Krach, will die Probleme auf dem Wohnungsmarkt bekämpfen. „Wir müssen den Wohnungsmarkt in Berlin besser regulieren und den Staat dazu in die Lage versetzen, seiner Verpflichtung zur öffentlichen Daseinsvorsorge nachzukommen“, sagte Krach der Welt.

Im aktuell schwarz-rot regierten Berlin stehen im September 2026 Wahlen zum Abgeordnetenhaus an. Der Wohnungsmarkt und die steigenden Mieten dürften wichtige Themen im Wahlkampf werden.

Krach sagte mit Blick auf das geplante Vergesellschaftungsrahmengesetz und den Umgang mit großen Wohnungsunternehmen: „Wenn auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt Wohnungen aus Spekulationsgründen jahrelang leer stehen oder Vermieter Häuser verrotten lassen und die Menschen aus ihren Wohnungen rausekeln, dann sage ich klar: Hier braucht die Gesellschaft eine Möglichkeit zum Einschreiten.“