Die Berliner SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat sich eine Spitzenkandidatur für die Berliner SPD bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl offen gelassen. Die Wirtschaftssenatorin hatte am Mittwoch aber angekündigt, nicht noch einmal für das Amt der SPD-Landesvorsitzenden kandidieren zu wollen. "Diese Entscheidung jetzt ist keine Entscheidung für 2026", sagte Giffey am Donnerstag im RBB-Inforadio. "Es ist eine Entscheidung für ein neues Führungsmodell der SPD, das jetzt in diese Zeit passt. Und was 2026 ist, das müssen wir alle miteinander sehen", sagte die Politikerin. "Das kann man noch nicht vorhersehen." Man habe noch drei Jahre Zeit, jetzt zunächst eine seriöse gute Regierungsarbeit abzuliefern. Giffey hatte den Verzicht auf ihren Posten als SPD-Landesvorsitzende damit begründet, dass es den Wunsch einer Neuaufstellung in der Partei gebe.