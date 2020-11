Von Jan Heidtmann, Berlin

Der Landesvorstand der SPD Berlin hat vier stellvertretende Vorsitzende, einen Landeschef und seit ein paar Tagen noch zwei sogenannte kooptierte Mitglieder. Macht zusammen sieben Frauen und Männer. Es ist bemerkenswert, wie wenig so viele Menschen in dieser für die Berliner SPD äußerst brenzligen Situation sagen können. Vom Landesvorsitzenden, dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller, hört man seit Wochen kaum mehr etwas zu Parteiangelegenheiten. SPD-Fraktionschef Raed Saleh, eines der kooptierten Mitglieder, ist derzeit in selbstauferlegter Quarantäne und arbeitet von zu Hause aus.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wiederum, Hoffnungsträgerin der Hauptstadt-SPD und ebenfalls kooptiertes Mitglied, postete am vergangenen Sonntag Keksbilder auf ihrer Facebookseite. "Das ist doch kein Fehlstart", sagte sie immerhin noch im Interview mit der Welt am Sonntag zur SPD Berlin. Und, dass ihre Doktorarbeit noch einmal überprüft werden soll - "der Sache" sehe sie "gelassen entgegen". Ansonsten herrscht großes Schweigen im Berliner Landesverband.

Einige fordern "Führungsstärke" von Giffey

Annika Klose, früher Juso-Chefin, nun Bundestagskandidatin im Bezirk Mitte, ist eine der wenigen, die sich etwas zu sagen trauen. Zum Beispiel: "Es geht jetzt darum, einen guten Schlachtplan zu entwickeln. Da wäre eine große Dankbarkeit da, wenn Franziska Giffey jetzt Führungsstärke zeigen würde."

Aber der Reihe nach. Wäre es gelaufen wie geplant, hätte die SPD Berlin jetzt eine neue Landesvorsitzende und einen neuen Landesvorsitzenden. Franziska Giffey wäre am 31. Oktober mit einem überragenden Ergebnis gewählt worden, Raed Saleh mit einem überschaubaren. Mitte Dezember dann würde Giffey zur Bürgermeisterkandidatin der SPD bestimmt werden. Doch das Einzige, was an diesem Plan derzeit noch Bestand hat, ist, dass im kommenden Herbst in Berlin gewählt wird.

Giffey lobt sich selbst für ein "Berliner Modell"

Wegen der jüngsten Einschränkungen gegen Corona musste die SPD ihren Parteitag zwei Tage vorher absagen. Nun soll er am letzten Novemberwochenende "hybrid" veranstaltet werden: Anträge und inhaltliche Beschlüsse werden digital debattiert, die Stimmen für den neuen Landesvorstand müssen ganz analog persönlich in den Kreisbüros abgegeben werden. Damit Giffey und Saleh bis dahin nicht in der Luft hängen, wurden sie als kooptierte Mitglieder in den Landesvorstand geholt. "Berliner Modell" nennt die SPD die neue Parteitagsstrategie. Die Sozialdemokraten in der Hauptstadt gehörten damit zu den "Vorreitern der digitalen Parteiarbeit", meint Giffey.

Das zweite Problem der SPD lässt sich nicht so leicht umdeuten. Am vergangenen Freitag verkündete die Freie Universität Berlin (FU), dass sie die Doktorarbeit von Franziska Giffey noch einmal überprüfen wolle. Nach Vorwürfen, abgeschrieben zu haben, hatte sie 2019 schon selbst einmal um Prüfung ihrer Dissertation gebeten. Die Universität erteilte Giffey ein halbes Jahr später eine Rüge, ließ ihr aber den Doktortitel. Nur ist eine Rüge im Hochschulgesetz nicht vorgesehen, weshalb die FU das Verfahren nun noch einmal neu aufrollt. Das Ergebnis kann in drei Wochen kommen oder auch in einem halben Jahr.

Für die SPD Berlin ist es das schlimmstmögliche Szenario. Denn sollte die Universität ihr den Doktortitel nun doch entziehen - und dafür spricht einiges - müsste Giffey reagieren. Schon bei der ersten Prüfung hatte sie sich festgelegt, dass sie ihr Amt als Bundesfamilienministerin in diesem Fall abgibt. Es wäre kaum zu erklären, weshalb Giffey als Regierende Bürgermeisterin jedoch antreten könne. Anders gesagt: Die neuerliche Prüfung ihrer Arbeit trifft die SPD im Kern.

Eine elegante Lösung gäbe es beim Thema Doktorarbeit

Giffey ist in der Hauptstadt-SPD zwar nicht unumstritten. Ihr harter Kurs in Fragen der inneren Sicherheit oder ihr Eintreten für die Wirtschaft stört viele in dem eher linken Landesverband. So ließen die Genossen Giffeys bevorzugte Kandidaten für Kreisvorstände und für den Bundestag durchfallen. Ansonsten hat sich der Landesverband jedoch geschlossen hinter sie gestellt. Für die SPD ist Giffey derzeit die einzige Chance, bei der nächsten Wahl noch einmal das Rote Rathaus zu gewinnen. "In Berlin werden sehr viele Hoffnungen in Franziska Giffey gelegt", sagt Annika Klose. "Das wird so schnell nicht kippen."

Doch Giffey postet Kekse. Deshalb entwerfen inzwischen einige führende Parteimitglieder einen "Plan B". In diesem Szenario würde Berlins Innensenator Andreas Geisel als Regierender Bürgermeister kandidieren. Geisel ist bei den Berlinern zwar nicht annähernd so populär wie Franziska Giffey. Doch die Sorge ist groß, dass die Universität einer Spitzenkandidatin Giffey mitten im Wahlkampf den Doktortitel entzieht.

Eine andere Lösung hätte Giffey selbst in der Hand: Sie könnte den Titel abgeben. Das wäre rechtlich zwar nicht bindend, aber Giffey würde sich von dem Votum der Universität frei machen. Sie könnte wieder Hoffnungsträgerin sein.