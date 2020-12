Silvester in der Hauptstadt wird zum Problem für die Berliner Polizei. Die Einhaltung der Corona-Verordnungen, feiernde Menschen, Böllerei, zwei Feuerwerks-Verbotszonen und auch noch eine große "Querdenker"-Demonstration - die Polizeichefin und der Innensenator warnten am Montag, dass die Polizei nicht überall präsent sein könne und die Erwartungen nicht zu hoch sein dürften. Polizeipräsidentin Barbara Slowiksagte im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses: "Die Polizei wird nicht in der Lage sein, in jedem Wohnzimmer, jedem Garten vor Ort zu sein, das wird nicht gelingen." 2600 Polizisten werden am Silvesternachmittag laut Slowik vor allem die "Querdenker"-Demonstration und ähnliche Versammlungen begleiten. Am Abend wird die Polizei die beiden Böller-Verbotszonen in Schöneberg und am Alexanderplatz mit mehreren hundert Beamten bewachen.