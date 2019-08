© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Mit Bussen und Bahnen kommt man in Berlin vergleichsweise schnell voran. Das zumindest fanden Forscher beim Vergleich der Fahrpläne von Städten aus verschiedenen Kontinenten heraus. In der Studie setzt sich Berlin unter 32 Großstädten an die Spitze.