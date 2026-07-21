Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) hat das kostenlose Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler in Berlin infrage gestellt. „Wir haben im sozialen Bereich wirklich viele Angebote. Es bedarf einer Überprüfung, ob wirklich alle Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Schülerticket und Schulessen brauchen“, sagte Bonde dem Tagesspiegel auf die Frage, an welcher Stelle das Land angesichts der angespannten Haushaltslage sparen könnte. „Bei sozial Bedürftigen ist es vollkommen unumstritten, dass das Angebot bestehen bleibt. Bei gut verdienenden Gruppen setze ich ein Fragezeichen“, sagte Bonde. Der Verkehrssenatorin zufolge würde das Land etwa 106 Millionen Euro in den Jahren 2026/2027 einsparen, wenn der Zuschuss für das kostenlose Schülerticket entfallen würde.