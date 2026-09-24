Wenn die Parteien der Mitte aus Wahlen nicht länger als stärkste Kraft hervorgehen, gerät auf einmal viel ins Wanken: In Berlin diskutieren SPD und Grüne sehr ernsthaft darüber, ob sie mit dieser Linken eine Koalition eingehen können . Im Wahlkampf ging es vor allem um Bezahlbarkeit, um Berlins Müllproblem, das wichtigste Thema war Wohnen.

Gut möglich, dass einige Wählerinnen und Wähler darüber die Radikalität der Linken in anderen Bereichen schlicht übersahen oder billigend in Kauf nahmen. Jetzt aber geht es darum, ob die Linke die Sicherheit der Stadt gewährleisten kann, obwohl sie weniger in Polizei investieren will – und prominente Mitglieder Kontakte zu Clan-Angehörigen und Hamas-Unterstützern haben.

Noch eindrücklicher ist die Situation in Sachsen-Anhalt: Dort wird künftig eine rechtsextreme Partei den Landtagspräsidenten stellen. Dieser soll die „Würde und das Ansehen des Parlaments“ wahren, schreibt Iris Mayer. Die AfD aber macht die Institutionen der Demokratie regelmäßig verächtlich. Im Magdeburger Landtag brüllt sie, beleidigt und pöbelt.

Das Gefühl der Stabilität scheint der Bundesrepublik abhanden gekommen zu sein. Während der Merkel-Jahre war das noch anders, als die Republik auf mich oft behäbig, aber doch standfest wirkte. Daniel Brössler, Henrike Roßbach und Robert Roßmann haben ein sehr lesenswertes Stück über die derzeitige Lage der CDU geschrieben und dabei der Alt-Kanzlerin genau zugehört, die sich, um ihrer Partei einen Rat zu geben, auf Konrad Adenauer berief.

Immerhin, am Oktoberfest hat sich nichts geändert – oder doch? Christian Mayer vermisst die Promis, die es krachen lassen und die Wiesn nicht nur als Schaulaufen begreifen.

Was heute wichtig ist

In New York wächst die Sorge vor einer russischen Eskalation. Die Ukraine bereitet sich auf den nächsten Kriegswinter vor. Der ukrainische Präsident Selenskij sagte, die Ukraine könne anderen Ländern im Drohnen-Abwehrkampf helfen. Die Zahl der hybriden Angriffe wächst und damit die Befürchtung in den USA und Europa, der russische Machthaber Putin könne seinen Krieg auf andere Länder ausweiten. Zum Artikel

Irans Präsident Peseschkian: Iran werde sich „niemals beugen“. Von einem Ende des Konflikts scheinen Teheran und Washington weit entfernt, der Krieg war zuletzt festgefahren. Der Streit über die Kontrolle der Straße von Hormus ist weiter ungelöst. Deutschland rief Iran auf, sich „konstruktiv an den Verhandlungen zu beteiligen“. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaftsleistung wird dieses Jahr um mehr als ein Prozent zunehmen. Konjunkturforscher rechnen mit einem viel stärkeren Wachstum als erwartet. Heute stellen fünf Forschungsinstitute ihr Herbstgutachten vor. Es wäre das erste nennenswerte Wachstum seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Der Energieschock fällt weniger ins Gewicht als gedacht. Zum Artikel

Anthropic-Boss Amodei: „Risiko für die gesamte Menschheit“. OpenAI-Chef Sam Altman und Anthropic-Gründer Dario Amodei haben vor dem UN-Sicherheitsrat gesprochen. Besonders eindringlich hat Amodei vor einer unregulierten KI gewarnt. Die größte Gefahr gehe aus seiner Sicht von biologischen Waffen aus, die KI erschaffen könne. Die Frage ist, wie KI reguliert werden könnte. Zum Artikel

Harvey Weinstein: 15 Jahre Haft für Ex-Hollywood-Mogul. Der ehemalige Filmproduzent sitzt seit Jahren im Gefängnis. Das Verfahren gegen ihn wegen Sexualverbrechen musste neu aufgerollt werden, das Urteil beendet nun eins der Verfahren gegen ihn. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Union und SPD uneins über Energievorgaben bei Rechenzentren. Die Änderungen der Energieeffizienzvorgaben für Rechenzentren sind innerhalb des Parlaments umstritten. Das Gesetz dürfte sich noch verändern. Vor der ersten Lesung im Bundestag ist zudem eine Protestaktion geplant. Auch wichtig: Ärzteverbände wollen verhindern, dass Nachrichtendienste auf Gesundheitsdaten zugreifen können. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie Europas Chemie ihre Basis verliert. Essigsäure steckt in Aspirin, Lacken, Klebstoffen und zahlreichen anderen Produkte. Nun legt der britische Chemiekonzern Ineos Europas letzte große Anlagen zur Herstellung des wichtigsten Grundstoffs still, weil Erdgas zu teuer geworden ist. Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Fabrikschließungen – mit Folgen für die Versorgungssicherheit. Zum Briefing