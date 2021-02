Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat spätestens zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März einen Stufenplan für Öffnungsschritte versprochen. Daran müsse man sich auch langfristig orientieren können, sagte der SPD-Politiker am Sonntag dem Fernsehsender ZDF. Auf die Frage, ob er versprechen könne, dass bis zum Bund-Länder-Treffen am 3. März ein solcher Plan vorliege, antwortete er: "Da bin ich mir ganz sicher." Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte in der ARD "einen Plan, der klar sagt, bei welcher Inzidenz wir was machen".

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisierte hingegen, die Ministerpräsidenten hätten das Erstellen eines Perspektivplans "nicht so hinbekommen, wie viele Menschen das von uns erwartet haben". Darüber hinaus sei es nicht hilfreich gewesen, mit der Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen ein neues Ziel zu setzen. "Wenn wir ständig neue Dinge beschließen und erklären müssen, wie jetzt die Zahl 35 als neues Inzidenz-Ziel, dann irritiert das die Menschen mehr, als dass dies Perspektive schafft", sagte er der Tageszeitung Welt.

Der Inzidenzwert 35 ist schon seit vergangenem November Teil des Infektionsschutzgesetzes. In dem damals vom Bundestag eingefügten Covid-Paragrafen 28a heißt es: "Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infektionsgeschehens erwarten lassen." Bei Überschreitung des oft genannten Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb in einer Woche sieht das Gesetz vor, "umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens erwarten lassen". Unterhalb des Schwellenwertes 35 kommen laut Gesetz "insbesondere Schutzmaßnahmen in Betracht, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unterstützen".