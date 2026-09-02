Der baden-württembergische Ministerpräsident und ehemalige Wahl-Berliner kommt in die Hauptstadt, um seinen grünen Parteifreund Werner Graf zu unterstützen. Oder so etwas Ähnliches zumindest.

Kurz wirkt es so, als wüsste der Ministerpräsident von Baden-Württemberg selbst nicht so genau, wozu er eigentlich hier steht, im tiefen Marzahn, Berlin-Ost, auf dem Campus der Berlin Industrial Group (BIG). Über eine Stunde haben die BIG-Geschäftsführer Cem Özdemir (Grüne) über ihr Areal geführt, den sie „Zukunftsort“ nennen, weil hier Start-ups mit etablierten mittelständischen Marktführern an teilweise spektakulären technologischen Innovationen zusammenarbeiten.