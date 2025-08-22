Im Streit um die Umbenennung der Berliner Mohrenstraße will der Bezirk Mitte nicht klein beigeben. Das Bezirksamt legt beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde ein gegen den Beschluss der Vorinstanz, wonach die Straße vorerst nicht umbenannt werden kann. Das teilte Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) mit. Die Umbenennung war bisher am Samstag geplant. Das Verwaltungsgericht gab allerdings am Donnerstagabend einem Eilantrag eines Anwohners gegen diesen Schritt statt. Der Bezirk Mitte und mehrere Initiativen wollen die Mohrenstraße schon seit Jahren umbenennen, weil sie den Namen wegen des Begriffs „Mohr“ für rassistisch halten. Sie soll künftig nach einem afrikanischstämmigen Gelehrten Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen.