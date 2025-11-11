Zum Hauptinhalt springen

AfD und Russland„Herr Rothfuß wird hier bleiben“

„Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll“, sagt AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel über Russland.
Eigentlich wollten vier AfD-Politiker nach Russland reisen. In der Partei hat das heftigen Streit ausgelöst. Nun hat einer der Abgeordneten seine Reise abgesagt.

Von Tim Frehler, Berlin

AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel hat die geplante Russlandreise mehrerer AfD-Politiker scharf kritisiert. „Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll“, sagte Weidel am Mittwochnachmittag vor Journalisten in Berlin. Sie würde dort nicht hinreisen und würde es auch niemandem empfehlen, sagte Weidel. Sie gab außerdem bekannt, dass der Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß die Reise nicht, wie von ihm geplant, antreten werde. „Herr Rothfuß wird hier bleiben“, sagte Weidel.

