Kai Wegner ist einer, der sich chronisch unterschätzt fühlt. Das zeigt er an diesem Freitag in Berlin wieder deutlich. Er steht vor den Journalisten der Hauptstadt, um zu erklären, wie es weiter geht mit seiner politischen Karriere. Nicht zum ersten Mal führt er aus: Immer wieder habe man ihm prophezeit, er würde es nicht schaffen. Als er 2019 den Landesvorsitz der CDU anstrebte, als er 2023 als Regierender Bürgermeister kandidierte. Beides sei ihm gelungen. Jetzt aber ist es doch so weit: Wegner zieht sich zurück. Er wird, anders als geplant, nicht wieder für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin kandidieren.