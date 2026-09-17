„Migras Mobilize!“, postete vor einigen Tagen Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Berliner Linken. Es ist der klare Aufruf an alle migrantischen Menschen („Migras“) in Berlin, zur Wahl zu gehen. Eralps Wahlkampf-Flyer gibt es in deutscher, türkischer, englischer und arabischer Sprache. Raed Saleh, SPD-Fraktionschef in Berlin-Spandau und im Westjordanland geboren, lässt sich in einer Instagram-Kampagne derweil als „Raed Habibi“ bezeichnen. Habibi ist das arabische Wort für Freund oder Liebling. Das BSW macht Wahlwerbung auf Arabisch.