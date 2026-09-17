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Migrantische Wähler„Ich merke einen großen Unterschied, wenn ich Menschen auf Türkisch anspreche“

Lesezeit: 4 Min.

Haustürwahlkampf: Wie findet man die richtige Ansprache an migrantische Wählergruppen?
Haustürwahlkampf: Wie findet man die richtige Ansprache an migrantische Wählergruppen?
Foto: Ludwig Nikulski

In Berlin kommt fast jeder fünfte Wahlberechtigte aus einer Zuwandererfamilie. Die Parteien beginnen gerade erst, darauf ernsthaft einzugehen.

Von Meredith Haaf und David Kulessa, Berlin/München

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„Migras Mobilize!“, postete vor einigen Tagen Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Berliner Linken. Es ist der klare Aufruf an alle migrantischen Menschen („Migras“) in Berlin, zur Wahl zu gehen. Eralps Wahlkampf-Flyer gibt es in deutscher, türkischer, englischer und arabischer Sprache. Raed Saleh, SPD-Fraktionschef in Berlin-Spandau und im Westjordanland geboren, lässt sich in einer Instagram-Kampagne derweil als „Raed Habibi“ bezeichnen. Habibi ist das arabische Wort für Freund oder Liebling. Das BSW macht Wahlwerbung auf Arabisch.

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Wahl in Berlin
:Und dann: Enteignung?

Die Linke Elif Eralp hat durchaus Chancen, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden. Und irgendwie würde das ja auch passen, die Partei ist fast genauso rätselhaft wie die Stadt.

SZ PlusVon Meredith Haaf und Christian Zaschke

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