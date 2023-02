Wiederholungswahl in Berlin

Kai Wegner (CDU) am Tag nach der Wahl.

Als stärkste Partei würden die Konservativen in Berlin gern regieren. Aber es gibt einige Punkte, an denen Verhandlungen mit den Grünen und der SPD leicht scheitern könnten.

Von Miriam Dahlinger, Berlin

Am Tag nach der Wiederholungswahl in Berlin sind die meisten Stimmen ausgezählt, das Ergebnis ist eindeutig: Die CDU von Spitzenkandidat Kai Wegner liegt klar vorn. Die Christdemokraten gewannen etwa zehn Prozentpunkte dazu, jetzt wollen sie in Berlin die Regierung anführen.