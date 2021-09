Kreatives Dorf: Der Holzmarkt mit dem Club Kater Blau am Spreeufer in Friedrichshain-Kreuzberg. Die Zukunft des Geländes ist Gegenstand eines langen, komplizierten Streits.

Was macht Berlin heute noch aus? Ein Gespräch über die deutsche Hauptstadt, ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und das, was sie zusammenhält mit fünf Menschen, die sie in- und auswendig kennen.

Interview von Jan Heidtmann und Verena Mayer, Berlin

In einem Kulturquartier im Wedding entspinnt sich an diesem Spätsommernachmittag schnell eine lebhafte Diskussion - schließlich hat jeder am Tisch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Berlin: die Start-up-Unternehmerin Fränzi Kühne, die Kabarettistin Idil Baydar, die Aktivistin Lorena Jones, der DJ Alex Barck. Ralf Wieland, der langjährige Präsident des Abgeordnetenhauses, erzählt aber erst einmal, was in dem Gebäude hier früher war: ein Krematorium.