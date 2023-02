Von Markus Balser, Jan Heidtmann, Boris Herrmann, Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

Franziska Giffey wird jetzt etwas unruhig. Sie schaut zu SPD-Chefin Saskia Esken, tippt auf ihre Armbanduhr, flüstert: "Ich muss los." Der eigene Landesvorstand wartet auf sie, da gibt es schließlich einigen Klärungsbedarf an diesem Montag. Giffey hat am Sonntag eine Wahl verloren. Als Spitzenkandidatin hat sie das bislang schlechteste Ergebnis zu verantworten, das ihre Partei in Berlin seit der Wiedervereinigung je eingefahren hat. Jetzt steht sie hier, auf dem Podium im Willy-Brandt-Haus, und soll dazu etwas sagen, Zeitnot hin oder her.