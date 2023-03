Dass Franziska Giffey die SPD in eine Koalition mit der CDU führen will, sorgte für Verblüffung - selbst unter Christdemokraten. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Avancen der SPD auf Gegenliebe stoßen.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Frank Stauss, 58, kennt sich aus in der Welt der Sozialdemokraten. Der Politikwissenschaftler war maßgeblich an Wahlkampagnen für die Genossen Gerhard Schröder, Peer Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier beteiligt. In Berlin hat er für die Regierenden SPD-Bürgermeister Klaus Wowereit und Michael Müller gearbeitet. Auf die Landes-SPD ließ er bislang nichts wirklich Übles kommen. Bis zu diesem Mittwoch.

"Sollte die SPD nun geradezu anbiedernd ihr Heil in den Armen der CDU suchen, machte sie sich in dieser Stadt endgültig überflüssig", schreibt Stauss auf seinem Blog. Es sei ein "strategisch völlig falscher Schritt" auf Basis einer völlig falschen Analyse. Der Blogeintrag des Wahlkampfberaters ist nur eine Äußerung unter vielen harschen Kommentaren zum vorerst letzten Manöver der SPD nach der Wiederholungswahl am 12. Februar.

Am Dienstagabend sickerte allmählich ein Plan durch, der am Mittwoch dann auch in Hintergrundgesprächen von Sozialdemokraten bestätigt wurde: Nach dem desaströsen Wahlergebnis von 18,4 Prozent der Stimmen will die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf ihr Amt verzichten. Die Partei soll sich stattdessen den siegreichen Christdemokraten als Juniorpartner andienen. Im Laufe des Mittwochs verdichteten sich dann die Meldungen, dass auch die CDU mit der SPD will.

Dass die SPD das Bündnis mit Grünen und Linken beerdigt, hat alle überrascht

Dabei hatten die Christdemokraten am Abend zuvor noch lange mit den Grünen verhandelt. Die Nachricht, dass die SPD die Möglichkeit eines Bündnisses mit den Grünen und der Linken nun vollkommen beerdige, habe alle Anwesenden "überrascht", sagt ein Beteiligter. Plötzlich befand sich die CDU in der komfortablen Situation, mit einem möglichen Partner gerade noch zu verhandeln, während sich der andere denkbare, die SPD, schon bereit erklärte. "Wie absurd ist das denn?", fragt Politikberater Stauss.

Während die CDU mit Kommentaren zur Sache bis zum Donnerstagnachmittag warten wollte, platzte es aus Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen, geradezu heraus. Die SPD habe sich nicht an die Absprachen gehalten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Montag sind wir mit der Verabredung auseinandergegangen, dass wir am Mittwoch unsere rot-grün-roten Gespräche gemeinsam bewerten und abschließen." Die Sondierungen zur Fortführung des Linksbündnisses seien eigentlich auf einem guten Weg gewesen. "Unüberbrückbare Differenzen gab es keine", sagt Jarasch.

Der größte Brocken zwischen den drei Parteien ist die Frage nach der Enteignung großer Wohnungsunternehmen. In einem Volksentscheid hatten fast 60 Prozent derjenigen, die teilgenommen hatten, dafür gestimmt. Das ist ein gewichtiges Votum für jeden Senat und das wichtigste Projekt der Linken. Giffey hatte sich auch mit Verweis auf ihre ostdeutsche Biografie immer wieder gegen Enteignungen ausgesprochen, zuletzt direkt nach der Wahl. Doch als die Delegationen der drei Parteien am vergangenen Montag nach ihrem letzten Sondierungsgespräch vor die Tür der Berliner SPD-Parteizentrale traten, versicherten alle Beteiligten, man habe einen "gangbaren Weg" gefunden.

In der SPD gibt es Widerstand gegen eine Koalition mit der CDU

So war es auch kein Wunder, dass die Linke harsch auf die An- und Aufkündigung der sozialdemokratischen Führung reagierte. Der Stadt drohe "ein sozialer wie gesellschaftlicher Rollback", so die Landesvorsitzende Katina Schubert. Im Hintergrund wehrten sich Politiker der Linken gegen das Narrativ, mit dem die SPD nun versucht, ihren Sinneswandel zu begründen: Demnach seien die Grünen in den gemeinsamen Verhandlungen äußerst fordernd aufgetreten. "Das ist echter Bullshit", heißt es bei der Linken.

Das viel größere Problem für die SPD zeichnet sich aber in der eigenen Partei ab. Bereits am Mittwoch sammelte sich der Widerstand gegen die Empfehlung der Sondierungsdelegation unter Führung von Giffey und SPD-Co-Landeschef Raed Saleh. "Wir werden uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen", sagte Sinem Taşan-Funke, die Co-Vorsitzende der Berliner Jusos der dpa. "Die CDU passt nicht zu Berlin und nicht zur SPD. Wer gegen migrantisierte Gruppen hetzt, gegen bezahlbaren Wohnraum ist und die Verkehrswende belächelt, disqualifiziert sich als Koalitionspartner für die Sozialdemokratie."

Der frühere Sprecher der Parteilinken in der SPD, Mark Rackles, ging in den sogenannten sozialen Medien noch einen Schritt weiter und stellte Franziska Giffey selbst in Frage. Rackles warnte seine Partei vor einer "Verzwergung" als Juniorpartner der CDU. Zugleich empfahl er über die Führung der Partei nachzudenken: "Langsam sollte sich die SPD Berlin von den persönlichen Befindlichkeiten von Giffey lösen." Bei den SPD-Linken steht die Regierende Bürgermeisterin von jeher unter Konservatismus-Verdacht. Für die CDU wird das eher kein Problem sein.