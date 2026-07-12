Gut zwei Monate vor der Wahl hat Kai Wegner seine Kandidatur unter hohem Druck zurückgezogen. Ersetzen soll ihn Finanz- und Kultursenator Stefan Evers - der in Berlin nicht nur Freunde hat.

Seit Freitag steht es fest: Egal, wie die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 20. September ausgeht, die Hauptstadt wird einen neuen Regierenden Bürgermeister bekommen. Am Freitagnachmittag hatte Amtsinhaber Kai Wegner (CDU) verkündet, er werde „von einer Spitzenkandidatur absehen“. Bis zur Wahl will er sein Amt weiterhin ausüben.