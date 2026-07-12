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Wahlkampf in BerlinDieser Mann ersetzt Wegner. Und das Rennen wird noch enger

Lesezeit: 3 Min.

Er soll es richten: Stefan Evers, Berliner Senator für Finanzen.
Er soll es richten: Stefan Evers, Berliner Senator für Finanzen. Fabian Sommer/Fabian Sommer/dpa

Gut zwei Monate vor der Wahl hat Kai Wegner seine Kandidatur unter hohem Druck zurückgezogen. Ersetzen soll ihn Finanz- und Kultursenator Stefan Evers - der in Berlin nicht nur Freunde hat.

Von Meredith Haaf, Berlin

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Seit Freitag steht es fest: Egal, wie die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 20. September ausgeht, die Hauptstadt wird einen neuen Regierenden Bürgermeister bekommen. Am Freitagnachmittag hatte Amtsinhaber Kai Wegner (CDU) verkündet, er werde „von einer Spitzenkandidatur absehen“. Bis zur Wahl will er sein Amt weiterhin ausüben.

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