Berlin:Schon wieder Bundestagswahl

In Berlin wird am Sonntag zum dritten Mal seit 2021 gewählt. Aber nicht alle dürfen ihre Stimme abgeben. Was bedeutet der Urnengang dann - zum Beispiel für die Ampel? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Jan Heidtmann und Boris Herrmann, Berlin

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Allerdings nur in der Hauptstadt. Rund 550 000 Berliner dürfen noch einmal für die Wahl von 2021 abstimmen, also etwa ein Fünftel der Wahlberechtigten dort. Das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht die ursprüngliche Wahl in 455 von 2256 Wahlbezirken wegen besonders gravierender Pannen für ungültig erklärt hat.