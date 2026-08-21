Der Ort des aufsehenerregenden Fundes liegt irgendwo im Nirgendwo an der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg. Dort, in einem Waldgebiet, stießen Beamte einer deutschen Sicherheitsbehörde im Spätsommer des vergangenen Jahres auf ein professionell angelegtes Versteck – darin zwei scharfe Schusswaffen. Agenten des Verfassungsschutzes hatten offenbar konkrete Hinweise erhalten, wo genau sich das Depot befinden sollte. Es war ein heißer Tipp. Nach der Entdeckung der „Faustfeuerwaffen“, wie es aus Sicherheitskreisen heißt, hätten die Agenten die Polizei alarmiert: eine Szene wie aus einem Sonntagabend-Krimi.
Hybrider KriegBrisantes Waffenversteck am Rand von Berlin
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Wer hat die Faustfeuerwaffen in dem Wald vergraben, wo Fahnder sie nach einem Tipp fanden? Offenbar sollten Agenten damit im Auftrag Russlands Attentate begehen. Der Generalbundesanwalt ermittelt.
Von Manuel Bewarder, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt, Berlin
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