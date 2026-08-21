Wer hat die Faustfeuerwaffen in dem Wald vergraben, wo Fahnder sie nach einem Tipp fanden? Offenbar sollten Agenten damit im Auftrag Russlands Attentate begehen. Der Generalbundesanwalt ermittelt.

Von Manuel Bewarder, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt, Berlin