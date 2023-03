Der Volksentscheid "Berlin 2030 klimaneutral" ist gescheitert. Die nötige Mindestzahl von Ja-Stimmen sei nicht mehr zu erreichen, teilte die Landeswahlleitung am Sonntagabend kurz vor Abschluss der Auszählung mit. Kurz vor Ende der Auszählung standen rund 423 000 Ja-Stimmen etwa 405 000 Nein-Stimmen gegenüber.

Für einen Erfolg des Entscheids hätte aber nicht nur die Mehrheit für "Ja" stimmen müssen, sondern auch mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten. Die notwendige Hürde von 607 518 Ja-Stimmen wurde nicht erreicht.

2,4 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag zur Abstimmung aufgerufen. Bis 16 Uhr hatten 26,4 Prozent gewählt.

Die Initiative "Klimaneustart Berlin" wollte bewirken, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden. Dafür sollte das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Viele Expertinnen und Experten hielten es für unrealistisch, den CO₂-Ausstoß in der Hauptstadt in nur sieben Jahren so massiv zu reduzieren. CDU und SPD, die sich gerade in Koalitionsverhandlungen befinden, lehnten das Ziel des Entscheids ab.

Das Bündnis hatte den Volksentscheid mit einer viermonatigen Unterschriftensammlung erzwungen, bei der im vergangenen Jahr rund 260 000 Menschen für das Ansinnen unterschrieben.