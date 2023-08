Neu angekommene Migranten warteten 2015 in Berlin lange auf ihre Registrierung, das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde zum Symbol für das Chaos in der Hauptstadt.

Martina Klement stammt aus Bayern und ist in der CSU. Jetzt soll sie die Berliner Verwaltung in Ordnung bringen. Daran sind schon viele vor ihr gescheitert, aber dieses Mal könnte es gelingen.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Die Bemühungen, die zähgängige und in Teilen dysfunktionale Hauptstadt in Gang zu bringen, sind offenbar beispiellos. Berlin ist jedenfalls das einzige Bundesland, das zu dem Thema einen eigenen Eintrag im bekanntesten Lexikon des Internets hat. "Eine Verwaltungsreform in der innerdeutsch einmaligen Größenordnung von Berlin muss zwangsläufig ein offener Prozess mit ungewissem Ausgang sein", heißt es dort.