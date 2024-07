Bei einer propalästinensischen Demonstration hat es am Samstagabend in Berlin-Schöneberg zahlreiche Verletzte und Festnahmen gegeben. 26 Personen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Darüber hinaus seien 28 Strafanzeigen aufgenommen worden, unter anderem wegen Beleidigung, Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Volksverhetzung. Durch Angriffe von Demonstranten auf Polizisten seien 17 Beamte verletzt worden. Auch sieben Versammlungsteilnehmer seien verletzt worden. An der Demonstration beteiligten sich laut Polizei insgesamt 600 Personen. Zu der Protestaktion war unter dem Motto „Stoppt den Genozid“ aufgerufen worden.