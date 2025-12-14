Die dramatischen Verhandlungen über das Schicksal der Ukraine sind am Sonntag in Berlin in eine entscheidende Phase getreten. Am Vormittag kamen zwei Abgesandte von US-Präsident Donald Trump in die deutsche Hauptstadt, der Geschäftsmann Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Beide trafen in einem Berliner Hotel zunächst mit dem außenpolitischen Kanzlerberater Günter Sautter und Vertretern der Ukraine zusammen, um über die Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland zu sprechen. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij landete am Nachmittag in Deutschland. Für diesen Montag war ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.
Von Daniel Brössler, Berlin
