Zum Hauptinhalt springen

Treffen in der deutschen HauptstadtIn Berlin wird jetzt über das Schicksal der Ukraine verhandelt

Lesezeit: 3 Min.

Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten, bei seiner Ankunft in einem Berliner Hotel am Sonntag.
Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten, bei seiner Ankunft in einem Berliner Hotel am Sonntag. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

US-Gesandte beraten mit europäischen Staaten über die Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland. Auch der ukrainische Präsident Selenskij wird in der deutschen Hauptstadt erwartet.

Von Daniel Brössler, Berlin

Die dramatischen Verhandlungen über das Schicksal der Ukraine sind am Sonntag in Berlin in eine entscheidende Phase getreten. Am Vormittag kamen zwei Abgesandte von US-Präsident Donald Trump in die deutsche Hauptstadt, der Geschäftsmann Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Beide trafen in einem Berliner Hotel zunächst mit dem außenpolitischen Kanzlerberater Günter Sautter und Vertretern der Ukraine zusammen, um über die Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland zu sprechen. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij landete am Nachmittag in Deutschland. Für diesen Montag war ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.

Zur SZ-Startseite

MeinungVerhandlungen in Berlin
:Die nächsten Stunden könnten entscheidend sein für das Schicksal der Ukraine

SZ PlusKommentar von Daniel Brössler
Portrait undefined Daniel Brössler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite