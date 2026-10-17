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BerlinLinke, Grüne und SPD wollen vergesellschaften - aber anders als gedacht

Lesezeit: 5 Min.

Steffen Krach (SPD, Mitte), Elif Eralp (Linke, links) und Werner Graf (Die Grünen, rechts) stellten die Ergebnisse der Sondierungsgespräche vor.
Steffen Krach (SPD, Mitte), Elif Eralp (Linke, links) und Werner Graf (Die Grünen, rechts) stellten die Ergebnisse der Sondierungsgespräche vor.
Foto: Fabian Sommer/dpa

In Berlin haben sich die drei Parteien bei den Sondierungen geeinigt. Mit einem ambitionierten wohnungspolitischen Programm wollen sie „zusammenführen statt zu spalten.“

Von Meredith Haaf, Berlin

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Etwas mehr als eine Woche nach Beginn ihrer Sondierungen wollen Linke, Grüne und SPD in Berlin in Verhandlungen für eine Regierungskoalition gehen. Das kündigten die Spitzen der jeweiligen Landesverbände bei einer Pressekonferenz am frühen Samstagabend an. Dazu benötigen sie allerdings noch die Zustimmung ihrer Landesverbände. Zum neuen Jahr solle eine neue Regierung stehen. „Wir haben eine gemeinsame Vision für unsere wundervolle Stadt entwickelt“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Elif Eralp. Es gehe allen Parteien darum, in Berlin „für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen.“

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