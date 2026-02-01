Wer in Berlin am Montag auf dem Weg zur Arbeit in die Straßenbahn einsteigen will, wird sich wundern. Es fahren zwar Bahnen, trotz des deutschlandweiten Streiks der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr. Aber Berliner dürfen in die Tram nicht einsteigen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben die fahrgästelosen Fahrten mit Verdi ausgehandelt, als Kompromiss, damit nicht wieder die Oberleitungen einfrieren. Das Einfrieren hatte zuletzt den Tramverkehr zum Erliegen gebracht, ganz ohne Arbeitskampf.