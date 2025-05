Die Demonstrationen linker Gruppen zum 1. Mai sind in Hamburg und in Berlin in diesem Jahr vergleichsweise friedlich abgelaufen. Dies ergibt sich aus den Bilanzen, die die jeweiligen Innenbehörden am Tag danach gezogen haben, die Einsatzkonzepte der Polizei seien weitgehend aufgegangen. In Berlin gab es nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) allerdings 73 Festnahmen, oft ging es um Flaschen- und Böllerwürfe oder verfassungswidrige Propaganda. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurden mindestens zwölf Polizisten verletzt. Am Rand der linksradikalen Demonstration in Berlin-Kreuzberg wurde der geschäftsführende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von Demonstranten als „Faschistenschwein“ angepöbelt und musste fliehen.